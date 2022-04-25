أشهر المجلات القبطية فى مصر.. 76 مجلة أبرزها «الكاهن» و«أعمدة الزوايا»

تعود جذور المجلات القبطية إلى القرن التاسع عشر، حيث لم يكن كثير من دول المنطقة قد ظهر إلى الوجود، فهذا أمر يدعو للإعجاب، أما المشاركة القبطية الصحفية الكثيفة فربما تعود إلى ما ذكره قداسة البابا شنودة حين قال: "هذه المجموعة الكبيرة من المجلات والجرائد إنما تدل على الروح الصحفية عند الأقباط"، وهو نفسه كان يمتلك الموهبة الصحفية بامتياز؛ هذا ما ذهب إليه الكاتب الصحفى والمؤرخ روبير الفارس في كتابه الصادر مؤخراً بعنوان "المجلات القبطية.. دراسة تاريخية ومختارات" عن دار روافد للنشر والتوزيع.

أشهر المجلات القبطية التى صدرت فى مصر

وكما هو الحال في العالم كله فإن بعض المجلات القبطية كان يندثر وبعضها الآخر كان يستمرن وعلى سبيل المثال فإن مجلة "الكاهن"الكاثوليكية التي كان يصدرها الأنبا إلكسندروس إسكندر استمرت من عام 1949 حتى عام 1953، ثم توقفت، أما مجلة "الجنس اللطيف" الأرثوذكسية التى أصدرتها الست ملكة سعد عام 1907 قد توقفت أيضاً، حيث سجل المؤلف روبير الفارس عدم وجود مجلات حاليا خاصة بالنساء، ويقترح إصدار مجلة تخصهن، وإن كانت للمرأة الإنجيلية مجلة تخصها صدرت منذ عام 1957 عن رابطة السيدات العامة لسينودس النيل الإنجيلى، ومازالت تصدر حتى الآن، وهذه المجلة هي "أعمدة الزوايا".

ومؤلف هذا الكتاب أشار إلى ان هناك أشخاص أصدروا أكثر من مجلة، ومن هؤلاء لبيب قوسة الذى اصدر ثلاث مجلات أرثوذكسية هى على التوالي "روضة المدارس" 1915، و"الكلمة الشهرية" فى 1930، و"الكلمة الأسبوعية" فى 1935، كما أصدر تادرس بك شنودة المنقبادي مجلتين، ومثله بطرس حنا عبود.

76 مجلة قبطية تصدر عن القاهرة ..يليها الإسكندرية

روبير الفارس أشار إلى أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد فيما يتعلق بعدد المجلات القبطية الصادرة عنها من المجلات الـ 76 لأسباب مفهومة؛ فقد استأثرت وحدها بـ 60 مجلة، ومن بعدها محافظة الإسكندرية بفارق كبير؛ إذ صدرت فيها 4 مجلات، ثم الفيوم مجلتان، وتوزع الباقى على طنطا، وودمنهور، و وداى النطرون، ومنفلوط، وكفر الزيات، وملوى.