الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت العدل يكشف أسباب نجاح تتر مسلسل «فاتن أمل حربى»

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الكاتب والسينارست مدحت العدل، إن سبب نجاح تتر مسلسل "فاتن أمل حربي"، هو الملحن أحمد جمال العدل أحد عناقيد العائلة الموهوبة، مضيفًا: "مش بس الكلمات التي كتبتها لكن  كنت مستمتع بالكتابة العمل ككل من تأليف إبراهيم عيسى والمنتج وكنا متفقين أن الأنثى عربية تكلم الرجال وأمل فاتن حربي بتمثل النساء ومن الذي يرضى بإهانة المرأة؟". 


وأضاف "العدل" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الأحد، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، "أن الأديان السماوية كرمت المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الهدف هو تقديم رسالة والاختلاف ولما أدركنا المشكلة عملنا مسلسلات (تحت السيطرة) و(بين السرايات) و(لأعلى سعر)، بهدف معالجة مشاكل موجودة".
 

واستكمل:" من أهم عوامل نجاح تتر مسلسل أمل فاتن حربي هو صوت أنغام  صوت مصر ولم يكن يصل  كل هذه الأحاسيس والمشاعر إلا بصوتها الجميل".


"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.

 

برنامج مطبخ الستات أمل فاتن حربي كنا فاتن أمل الرس عبد الغن فاتن أمل حرب وكان مسلسل فاتن امل حربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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