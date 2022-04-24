الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب الكثافات المرورية أعلى كوبرى كفر الدوار عقب حادث سير

حادث
حادث

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور آثار حادث اصطدام سيارة ملاّكي بأخرى ميكروباص أعلى كوبرى كفر الدوار بالطريق الزراعي "القاهرة- الإسكندرية "، وسحب رجال المرور الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث عقب تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري كفر الدوار بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز كفر الدوار بسيارة ملاكى وسيارة ميكروباص ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم التحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

أوناش الإدارة العامة للمرور حادث اصطدام سيارة ملاكي ميكروباص كوبرى كفر الدوار

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وائل لطفي

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