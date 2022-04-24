الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب.. صيغة دعاء 24 رمضان

ارشيفيه
ارشيفيه

نعرض في التقرير التالي دعاء 24 رمضان ما زال البحث عبر محرك جوجل مستمر عن أحب الأدعية لله عز وجل في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، شهر رمضان المليء بالخير والبركات الذي أنزل فية القرآن الكريم، ونحن في آخر أيام احب الأشهر الحرم عند الله عزوجل.
 
ويحل علينا غدا 24 رمضان، ويعد شهر رمضان أوله رحمه وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار، لذا يستغفر المؤمنون كثيرا لله عزوجل كي يغفر لهم ذنوبهم، ويعتق رقابهم من النار ويتغاضي عن سياتهم.
 
أفضل الأدعية في 24 رمضان ٢٠٢٢

وروي عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن فيه قلبي بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين".   

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عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر 2022

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رابط بيت الزكاة والصدقات المصري لحساب زكاة عيد الفطر 2022


"اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ". 
"اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين". 

دعاء ٢٣ رمضان مكتوب

“ اللهم عافني واعفو عني، اللهم لا تخرجني من شهر رمضان إلا وقد غفرت كل ذنوبي ماتقدم منها ومتأخر".
"اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي". 
" اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا ياالله". 
" اللهم إني استغفرك واتوب اليك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني الحلال وقني عذاب النار". 
"اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد عدد خلقك ومداد كلماتك وزنة عرشك".

دعاء اليوم ٢٣ شهر رمضان عتق من النار اللهم اغفر ذنوبي أفضل أدعية دعاء ٢٣ رمضان دعاء ٢٣ رمضان مكتوب

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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