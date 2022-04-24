يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر 2022، وذلك بعد أن بدأت الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبدأ المسلمون خلال تلك الأيام في التحري عن ليلة القدر 2022، عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر 2022 هو السؤال الذي يجول في أذهان الكثير في مختلف الدول الإسلامية.

ويستعرض "الدستور" من خلال ذلك التقرير عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر 2022 حتى يتثنى لكافة المواطنين التجهيز للعيد من شراء الكعك والملابس، والتجهيز للتنزه والسفر حسب مخطط كل فرد.

عدد الأيام المتبقية على عيد الفطر 2022

يبدأ عيد الفطر 2022 يوم الإثنين المقبل الموافق 2 مايو من العام الجاري، وذلك حسب التقويم الميلادي، فإنه يتبقى نحو 7 أيام ليكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويبدأ عيد الفطر 2022 يوم الإثنين.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة والمحافظات

القاهرة 5:36

الجيزة 5:37

الإسكندرية 5:40

بورسعيد 5:30

السويس 5:31

العريش 5:25

الطور 5:30

سانت كاترين 5:28

طابا 5:23

شرم الشيخ 5:27

دمنهور 5:38

طنطا 5:36

المنصورة 5:34

الشرقية 5:35

بنها 5:36

المنوفية 5:37

كفرالشيخ 5:36

الفيوم 5:39

بني سويف 5:38

المنيا 5:41

أسيوط 5:41

سوهاج 5:40

قنا 5:36

أسوان 5:38

مرسى مطروح 5:50

الإسماعيلية 5:31

حلايب 5:26

الغردقة 5:30

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 لموظفي القطاع الخاص

يبحث المصريون دائمًا عن موعد إجازة عيد الفطر 2022 وعدد أيام الإجازة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن الإجازة الرسمية لكافة العاملين في القطاع الخاص في عيد الفطر 2022 سوف تكون يومين بأجر كامل.

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كانت حدائق الحيوان، وخاصة حديقة الجيزة قد أنهت استعداداتها لاستقبال الزوار خلال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقد قررت حدائق الحيوان فتح حديقة حيوان الجيزة من الساعة التاسعة صباحًا أمام الجمهور بالأسعار العادية، وهي 5 جنيهات فقط.

وقد تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية.