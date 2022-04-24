الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عيد الفطر 2022.. حديقة الحيوان مستعدة لاستقبال الجمهور

حديقة الحيوان الجيزة
حديقة الحيوان الجيزة

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي، انتهاء استعداد حدائق الحيوان، وخاصة حديقة الجيزة لاستقبال الزوار خلال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وقال رجائي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إنه تقرر فتح حديقة حيوان الجيزة من الساعة التاسعة صباحًا أمام الجمهور بالأسعار العادية، وهي 5 جنيهات فقط.

وأضاف أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة مثل سبع البحر من دولة أوروجواي، وهو من الحيوانات النادرة، والدببة الروسية، مشيرًا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أي أعباء مالية.

وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أوضح الدكتور رجائي أنه يتم بالفعل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بدء الجائحة، والتي تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا، والتي تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، فضلًا عن التأكد التام من تطبيق تلك الإجراءات وخصوصًا داخل الأماكن المغلقة بالحديقة مثل بيت الزواحف.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعي خلال زيارة العائلات، مشيرًا إلى أنه يتم رش الحديقة بالمطهرات، وتطبيق مرور أمني مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة؛ للتأكد من تحقيق شروط التباعد من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات، بالإضافة إلى مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.

حدائق الحيوان حديقة الجيزة عيد الفطر المبارك شم النسيم

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