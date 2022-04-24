الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين.

وتتوجه التنسيقية بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك تميهداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وترى التنسيقية أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

ووجّه النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره قرارًا بالعفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

ونشر عبد العزيز عبر حسابه في فيسبوك أسماء المخلى سبيلهم وهم: وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد علام، عبدالعليم عمار، رضوى هلول، وعبدالرحمن بسيوني، حسن بربري، وحامد محمدين.

وشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

كما تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “من المنتظر اليوم أن نشهد إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطيا”.

وقال الخولي، فى تدوينة له، إن ذلك يعد تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، ومن الأسماء المنتظر إخلاء سبيلها اليوم (وليد شوقي - محمد صلاح - عمرو إمام - عبده فايد - هيثم البنا - أحمد علام - عبد العليم عمار - رضوه هلول - عبد الرحمن بسيوني - حسن بربري - حامد محمدين).

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وائل لطفي

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