نائب محافظ القاهرة تتابع معدلات تطوير شارع الأشراف

واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحت قيادة نائب المحافظ، متابعة ما يستجد من أعمال المشروع القومي الخاص بتطوير مسارات مزارات آل البيت، وذلك للعمل على إحياء المشهد القديم بكافة تفاصيله، ولعودة القاهرة التاريخية إلى مكانتها المتميزة عاصمة تاريخية يقصدها العالم، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وعقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي وما يستجد من أعمال بشأن تطوير شارع الأشراف بالتزامن مع تطوير المقامات وأضرحة آل البيت والتطوير الشامل لكافة الخدمات والمرافق والعقارات بمحيط المسار، والذي يقع بنطاق حي الخليفة ويحتوى على عدد هائل من أضرحة آل البيت.

وأكدت نائب المحافظ خلال اللقاء على متابعتها المستمرة والدورية لكافة الأعمال ومعدل الإنجاز على أرض الواقع للوقوف على ما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ وتقييم الأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب مرورا بالعديد من المقامات والأضرحة ومنها مسجد السيدة سكينة والسيدة رقية ومقام ابن سيرين ومتنزه الخليفة.

وأضافت عبدالمنعم أن أعمال التطوير تهدف إلى ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت، من خلال رحلة العبور بشارع الأشراف، والذي يعد قبلة عشاق آل البيت، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القادمين من شتى محافظات مصر وغيرها من الدول وذلك للمكانة العالية لآل البيت في نفس المصريين خاصة، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير أضرحة ومقامات مساجد آل بيت النبوة لما لها من أهمية تاريخية وأثرية، وفي إطار إحياء المناطق الدينية وإبراز قيمتها الجمالية وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع بإعداد جدول زمني لمتابعة الأعمال المنفذه بالمشروع والإسراع في الانتهاء منها من خلال حصر شامل لكافة الواجهات والعقارات والمحلات الكائنة بنطاق الشارع لمتابعة نسب تنفيذ التطوير بها مع إعداد تقارير تفصيلية لما تم إجازه على الطبيعة إلى جانب الإسراع في الانتهاء من وضع تصور كامل لكافة تصاميم العقارات والمحلات وأكشاك البيع والأسوار الموجودة بنطاق الشارع والذي يحاكي الطبيعة التاريخية وعراقة وجمال الموقع.

وشددت عبدالمنعم على استخدام كافة المواد والخامات التي تناسب التصاميم من إنارة وأرضيات ولافتات والمشربيات الخشبية والتي تتناسب مع هذه الحقبة التاريخية وجمال فن العمارة الإسلامية.

وفي نفس السياق وجهت بسرعة الانتهاء من تشطبيات واجهات العقارات مع عمل حصر شامل لكافة العقارات التي تحتاج إلى صلاحية إنشائية ومتابعة أعمال الصرف الصحي، والتي تشمل الوصلات المنزلية وغرف صرف الأمطار لسرعة الانتهاء تمهيدا لبدء أعمال تركيب الأرضيات ورفع كفاءتها مع بذل الجهود لإنجاز جميع الأعمال على الوجه الأكمل وفقا لخطة التطوير التي تم وضعها، مع إزالة كافة التراكمات والأتربة والرتش الموجودة بمحيط الأعمال تمهيدا لرفع كفاءة الأرضيات وتذليل أية عقبات قد تستجد أثناء تنفيذ الأعمال.

حضر الاجتماع العميد طارق اليمني رئيس حى الخليفة والمهندسة سارة محمد والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني والمهندس أحمد سعد بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية والاستشاري المنفذ للمشروع وممثل شركة الفايد ومؤسسة مساجد وعدد من التنفيذين بحي الخليفة.