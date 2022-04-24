الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومي المرأة بالإسكندرية»: برنامج ريادة الأعمال استهدف 304 سيدات بقرى حياة كريمة

برنامج ريادة الأعمال
برنامج ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية نفذ فعاليات برنامج ريادة الأعمال خلال شهر أبريل بعدد 13 دورة استهدفت 304 سيدات من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببرج العرب، وبالاستعانة بعدد من المدربين المؤهلين واللذين تم تدريبهم بمركز تنمية مهارات المرأة.

وأوضحت ان ذلك يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  يعمل المجلس القومي للمرأة، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بقرى حياه كريمة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن على مدار يومين تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات، وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، كما تم التعاون مع بنك مصر فرع برج العرب لاستخراج كروت ميزة بالمجان للسيدات.

والجدير بالذكر أن المشروع يتم على مستوى 20 محافظة بقرى حياة كريمة، وجاري استكمال التدخلات بمحافظة الإسكندرية خلال شهر مايو القادم.

المجلس القومي للمرأة الإسكندرية برنامج ريادة الأعمال حياة كريمه ببرج العرب

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وائل لطفي

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