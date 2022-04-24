«البحرية اللبنانية» تكشف تفاصيل غرق مركب يقل العشرات بالمياه الإقليمية

كشف قائد القوات البحرية بالجيش اللبناني، العقيد هيثم ضناوي، تفاصيل وقوع حادث المركب الذي تعرض للغرق في سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان أثناء محاولة هجرة غير شرعية.

وأوضح العقيد ضناوي، في مؤتمر صحفي اليوم بقاعدة بيروت البحرية، أن المركب كان عتيق الطراز وغير مؤهل للإبحار، حيث تم تصنيعه عام 1974، مشيرا إلى أن المركب، الذي يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه ثلاثة أمتار وتتسع حمولته لستة أشخاص فقط، كان يقل حمولة لحظة غرقه توازي 15 ضعف الحمولة المصرح بها.

وأضاف أن حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ، مشددا على أن عناصر القوات البحرية حاولوا إقناع قائد المركب بعدم الإبحار لعدم وجود وسائل الأمان أو النجاة والإنقاذ على المركب، إلا أنه رفض، مشيرا إلى أن القوات البحرية حاولت منعه من الإبحار إلا أن الوضع كان أسرع من تعامل القوات– على حد وصفه.

ولفت إلى القوات البحرية أطلقت دوريتين بواسطة خافرة (مركب متوسط) وزورقا لملاحقة المركب المنكوب على بعد 3 أميال غرب جزر الرامكين بسواحل مدينة طرابلس، موضحا أن الخافرة وطاقمهما حاولوا إقناع قائد المركب بأن الوضع غير آمن وبذلوا كل الجهد لمنعه من الغرق.

وأكد أن حالة الطقس بالأمس كانت متوسطة ولا تساعد على غرق مركب بحمولته المصرح بها، موضحا أن قائد المركب لم يستجب للعناصر الأمنية التي قامت بواجبها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن قائد المركب قام بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة والزورق بشكل أدى إلى ارتطام المركب المنكوب بالخافرة وبالزورق التابع للقوات البحرية.

وشدد على أن القوات البحرية لم تكن لتعرض الخافرة لأي نوع من أنواع التصادم لأن مركبها أيضا عتيق ومن نفس نوع المركب المنكوب، موضحا أن القوات لم تلجأ لاستخدام السلاح لوجود أطفال ونساء على سطح المركب المنكوب.

وعرض قائد القوات البحرية اللبنانية صورا خلال المؤتمر الصحفي توضح التلفيات التي تعرضت لها الخافرة جراء اصطدام المركب المنكوب بها من المنتصف والخلف مرتين أثناء محاولات المناورة والهرب.

وأضاف أن الاصطدام بالخافرة والوزن الزائد تسببا في شقوق ببدن المركب المنكوب مما أدى إلى دخول المياه بكثافة، مشيرا إلى أن المركب لم تكن به طلمبات لسحب المياه أو تفريغها مما أدى إلى غرق المركب بسرعة فائقة، لافتًا إلى أن المركب هبط أسفل المياه بسرعة تقدر بـ5 ثوان– على حد وصفه- بسبب الحمل الزائد.