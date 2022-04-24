الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية للتحقيق

ايمن مختار
ايمن مختار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 91 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزيّ نبروه وتمي الامديد الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المُشار إليها تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 85 من العاملين بوحدات طب الأسرة في كل من قرى أبو ياسين ومنشأة السلام والخمسة والميهي وبمستشفى تمي الامديد المركزي، كما يشمل عدد 3 من العاملين بمراكز شباب قري تاج العز والميهي بمركز نبروه ومن مركز شباب قرية الخمسة بمركز تمي الامديد هذا بالإضافة إلى عدد 3 من العاملين بالإدارة والوحدة البيطرية بصدقا بمركز تمي الامديد، كما تقرر إحالة مسؤولي مراكز شباب كلا من قرى كفر الجنينة ودميرة القديم بمركز نبروه للتحقيق لوجود مراكز الشباب المذكورة مغلقة أثناء مرور حملات التفتيش في المواعيد الرسمية للعمل.

ووجّه محافظ الدقهلية، لوكلاء الوزارات ومديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة   لسرعة اتخاذ  اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وفقًا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المُشار إليه.

أيمن مختار محافظ الدقهلية المستشفيات الوحدات الصحية مراكز الشباب

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