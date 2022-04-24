وزير المالية العراقي يكشف موعد تنفيذ الاتفاقيات مع البنك الدولي

أكد وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم، قرب تنفيذ الاتفاقيات مع البنك الدولي.

وقال وزير المالية العراقي إن هناك اجتماعات قريبة في بغداد، ستكون بعد عيد الفطر المبارك، ليكون الدعم تقنيَّاً ويكون هناك مستشارون، من أجل تقوية إمكانيات الحكومة العراقية، لكي تتقدم وتمضي بمشروع الإصلاح.

وأضاف أنّ اللقاءات مع صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى الرئيسة في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت جيدة، قائلا: «توصلنا لاتفاقات عدّة، أهمها دعم عملية الإصلاح وخاصة الورقة البيضاء».

وأشار إلى أن العراق في طور تنفيذ الاتفاقيات مع البنك الدولي، خاصة بدعم الجانب التقني، مضيفا: «وصلنا إلى نتائج جيدة جداً، وستسهم بتقوية الكوادر العاملة بالدولة»، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تقديم قانون لمجلس النواب لغرض توظيف المكسب غير المتوقعة الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، في مجالات تقوية دعم الفئات المتأثرة بأسعار المواد الأولية.

وتابع أن القانون أمام مجلس النواب وسيشرَّع، ويعطي دعماً قويّاً إلى الفئات المتأثرة بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمواد الغذائية بصورة خاصة وتقوية دعامات وزارة المالية وتقوية إمكانيات توظيف مشاريع التشغيل العامة، موضحاً، أن هناك خطة متكاملة لاستعمال فائض ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع مجلس النواب.

وقال: «هذا الدعم خارج مفهوم الإصلاح للقطاع العام، ونحن نريد تقليل الدعم الحكومي خاصة للقطاعات التي ممكن أن تنتعش بدون الدعم الحكومي، لكن هذا سيكون لمرة واحدة، والحكومة تقرُّ بأن بعض الفئات تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية، لذلك سيكون الدعم مَرَّة واحدة وغير متكررة».

وذكر: «لدينا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة خاصة في الجانب الاقتصادي، نريد أن نفعلها الآن، مؤكداً أن الاستعدادات موجودة للتعاون على كل المستويات».

وشدّد علاوي على ضرورة تقديم مشاريع للحصول على دعم، أو على نوع من المساعدات الأمريكية خاصة في الجانب الفني والتقني"، مؤكداً، أن الوضع المالي جيد جداً، ولسنا بحاجة الى دعم من اي إطراف أجنبية، إلا ما يتعلق بمشاريع معينة.