حبس المتهم بسرقة 6 لاب توب من عيادة في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس عامل المتهم بسرقة عدد 6 جهاز لاب توب من داخل عيادة طبية يعمل بها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة عدد 6 جهاز لاب توب من داخل إحدى العيادات الطبية الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة مقر سكنه، وبحوزته "مبلغ مالي، عدد ٤٠ علبة زراعة أسنان، عدد ١٠ علبة إكسسوار زراعة أسنان"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة واحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة اختمرت في ذهنه فكرة سرقة محتوياتها وفي سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب انصراف جميع العاملين بها واستولى على المسروقات.

وأضاف بتصرفه في أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالي وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.