الأحد 24 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى لحقوق الإنسان» يشارك فى استقبال المفرج عنهم اليوم

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. 

وثمنت خطاب، الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه ملف حقوق الإنسان الذي بات واضحًا أن هناك إرادة سياسية حقيقية واقعية لتحسينه وتطويره، بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.

وكانت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قد قالت إن هناك أنباء مؤكدة بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين.

وقالت أميرة صابر، في منشور على "فيسبوك": "أنباء مؤكدة بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين، فرحة قريبة جدًا إن شاء الله قبل إفطار الأسرة المصرية".

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وائل لطفي

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