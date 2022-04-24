الأحد 24 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلماني عراقي: مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل سيعرض في أول جلسة للبرلمان

رئيس الكتلة الصدرية
رئيس الكتلة الصدرية العراقية حسن العذاري

أعلن رئيس الكتلة الصدرية العراقية حسن العذاري، اليوم الأحد، أن مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل سيعرض في أول جلسة للبرلمان.

وقال "العذاري" في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان العراقي إن القانون يتضمن 10 فقرات وسيعرض عند أول جلسة لمجلس النواب، حيث سيحال الى اللجان المختصة لقراءته والتصويت عليه، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية (واع).

وأوضح أن الكتلة الصدرية قررت مع الكتل المتحالفة معها، رفع مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف أن هذا المقترح يجرم التطبيع مع إسرائيل أو إقامة أي نوع من العلاقات. 

زعيم التيار الصدري

وفي وقت سابق، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الصدر، في تغريدة له على منصة "تويتر" من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب.

التطبيع مع الكيان الصهيوني

وأضاف، ومن هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه.

وختم بالقول: وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعاً.

حكومة كردستان العراق

وفي وقت سابق، نفت حكومة كردستان العراق، مزاعم إيرانية حول قصف "موقع إسرائيلي" داخل الإقليم.

وأكدت حكومة كردستان العراق أن الموقع الذي تعرض للقصف بصواريخ إيرانية هو "مدني".

الرد الكردي جاء بعد إعلان مليشيات الحرس الثوري الإيراني مسؤوليتها عن القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل.

وزعمت مليشيات الحرس الثوري، في بيان لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، أن استهدافه لأربيل يرتبط بـ"جرائم إسرائيلية" سبق الإعلان عنها.

وادعت أنه تم الليلة الماضية استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر التابع للنظام الإسرائيلي.

رئيس الكتلة الصدرية العراقية حسن العذاري إسرائيل التطبيع لبرلمان العراقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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