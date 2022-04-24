الحكومة اللبنانية تحذر المواطنين من الوقوع ضحية لعصابات تستغل أوضاع البلاد

حذر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المواطنين اللبنانيين من الوقوع ضحية لعصابات تستغل الأوضاع الاجتماعية في البلاد لابتزازهم بمغريات غير صحيحة وغير قانونية.

جاء ذلك في بيان له اليوم الأحد أكد فيه حزنه الشديد للحادث المؤلم بغرق مركب يقل 60 شخصًا أثناء محاولة هجرة غير شرعية قرب سواحل مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقدم ميقاتي العزاء لذوي الضحايا الذين توفوا في الحادث، متمنيًا للمصابين الشفاء والعودة السالمة للذين لا يزالون في عداد المفقودين.

وأكد ميقاتي أنه تابع مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ملف البحث عن ركاب الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس، والتحقيقات الجارية في الحادث، مؤكدًا أن الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث مسألة ضرورية لمعرفة حقيقة أسباب الحادث المؤلم.