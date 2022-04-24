4 مصابين فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بأطفيح

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بنطاق منطقة أطفيح، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل، وتواجدت الخدمات المرورية في موقع الحادث للعمل على تنظيم حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي فى منطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.