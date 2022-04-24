«التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

تستمر وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم فى إقامة فعالياتها الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، حيث استكمل راوي فرقة عبد المعز عز الدين حلقات السيرة الهلالية لليلة الخامسة على التوالي راويا رحيل الجازية مع أخيها أبوزيد رغما عن زوجها الشريف شكر، وحزنها لترك ابنائها مع أبيهم وسفرها مع أهلها، إضافة إلى "واحة الشعراء" التي تضمنت مشاركات للشعراء "علاء أبو خلعة، عصام السنوسى، ماهر مهران، محمد خضر عرابي، ياسر أبو شوالى، محمود عبد المعطى، نجاة على"، بمصاحبة الفنان محمد عزت، أدار الأمسية شعبان ناجي.

كما تضمنت الليلة حفل توقيع كتاب "التجريب في مسرح الثقافة الجماهيرية" تأليف أحمد عبد الرازق أبو العلا، ناقشه محمد أبو العلا السلاموني، ويحتوي الكتاب على تجارب مسرحية عاصرها وشارك فيا المؤلف مثل تجربة مسرح الشارع ومسرح السرادق والعديد من التجارب الأخرى، ويعتبر هذا الكتاب الوحيد في المكتبة المسرحية الذي يرصد هذه التجارب من منظور ان مسرح الثقافة الجماهيرية هو مسرح حي يمثل مسرح الشعب، وتحدث الكاتب المسرحي ابو العلا السلاموني عن بدايات مسرح الثقافة الجماهيرية منذ مسرح الفلاحين، وقدم وثيقة تثبت وجود المسرح التجريبي منذ عام ٦٥ وبدايته في راس البر، وكيف انه مازال قادرا على خلق اجيال تتواصل وتستمتع بالمسرح، مؤكدا ان هذا الكتاب توثيق وتأريخ وتنظيم تضمن ١٢ شكلا من التجريب منها مسارح "الفلاحين، الأماكن المفتوحة، الحركي، السامر، منف" وغيرها من التجارب، وأن مسرح الثقافة الجماهيرية هو أصل التجارب منذ الخمسينات.

قدمت فقرة عطر الأحباب احتفاء بالناقد الراحل د. شاكر عبد الحميد، تحدث عنه د. محمد السيد إسماعيل منذ بداياته كطالب بقسم علم النفس بكلية الآداب، حيث تتلمذ على يد ا.د. مصطفى سويف وانطلق في دراساته عن الأدب والمسرح الشعري، وتدرجه في عدة مناصب منها "رئاسة المجلس الأعلى للثقافة، وزير الثقافة" وأنه لم يكن أكاديميا منفصلا عن المجتمع، حيث ناقش في احدى دراساته سيكولوجية الإرهاب وحلل نفسية الارهاب، وتعمق فى العديد من الظواهر الاجتماعية؛ وعلى التوازي قدم فريق كورال فرسان التحدي من ذوي الهمم تحت إشراف أحمد عبد العليم عدد من الفقرات الغنائية، فيما استمرت مجموعة من الورش لذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين منها "جلود، مشغولات بالفوم لذوي القدرات الخاصة، رسم حر، مجسمات بالخرز، تشكيل الشمع للموهوبين، ومعرض إصدارات الهيئة ومعرض نتاج الورش لذوي القدرات الخاصة والموهوبين طوال فترة الفعاليات.