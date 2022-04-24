انتظام حركتى الملاحة والتداول بميناء الإسكندرية واستقبال 168 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، وقد شهدت حركة تداول الحاويات الصادر الوارد نشاطا ملحوظا إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 2,533 حاوية مكافئة.

وتم تداول أكثر من 168 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وفي سياق متصل فقد شهدت بدورها الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 49 سفينة إلى أرصفة الميناء، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينة.

هذا وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.