كوريا الجنوبية تسجل 64.725 إصابة بكورونا

سجلت اليوم الأحد أعداد الإصابة بفيروس كورونا أقل من 100 ألف لليوم الرابع على التوالي، مع تراجع موجة أوميكرون تدريجيا.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن البلاد أضافت 64,725 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 36 حالة من الخارج، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 16,895,194.

ووصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 22,133، ارتفاعا بعدد 109 حالات وفاة مقارنة بيوم أمس، وسجلت نسبة الوفيات 0.13%. كما بلغ عدد الإصابات في حالة حرجة 726 حالة تراجعا من 738 حالة يوم أمس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، و فرنسا، وألمانيا.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبًا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أوردته جهات علمية دولية، فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.