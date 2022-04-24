رئيس أذربيجان يؤكد استعداده لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استعداده لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا.

وورد في بيان عن الرئاسة الأذربيجانية: "رئيس البلاد قال إنه تم تشكيل مجموعات عمل معنية بتحديد و ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإعداد معاهدة للسلام بين البلدين، مشددا على الاستعداد للمفاوضات بصيغة باكو-يريفان".

وشكر علييف ميشيل على دعمه واهتمامه في تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي بدوره أنه "سيواصل جهوده لتطبيع العلاقات بين البلدين وإحلال سلام دائم في جنوب القوقاز".

وعلى صعيد آخر، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، اليوم ، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، نتائج المحادثات بشأن اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان اليوم، أنه بمبادرة من الجانب الأذربيجاني، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، مشيرا إلى أن الرئيسين ناقشا نتائج المحادثات، التي أجريت في 6 أبريل الجاري في بروكسل بين إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، بشأن عقد اتفاق سلام بين البلدين.

وأضاف البيان أن بوتين وعلييف أكدا على " الحاجة إلى التنفيذ الكامل للاتفاقيات الثلاثية بين قادة أذربيجان وأرمينيا و روسيا بشأن إقليم ناجورنو قره باغ بتاريخ 9 ديسمبر 2020 و 11 يناير و26 نوفمبر 2021، فضلا عن تفعيل أنشطة مجموعة العمل الثلاثية حول تطوير الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة".

يُذكر أن الحكومة الأرمينية أعلنت في وقت سابق أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف أوصيا وزارتي الخارجية في البلدين ببدء التحضير لإجراء مفاوضات سلمية، وذلك بعد لقائهما الثلاثي مع رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل.