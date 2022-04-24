«التعليم لا يدار بالسوشيال ميديا».. 19 تصريحًا مهمًا لـ«شوقى» عن امتحانات الثانوية

تعددت تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية وتكشف "الدستور" أبرز ما جاء فيها.

١- المؤتمر الخاص بالثانوية العامة لاقي استحسان الأغلبية العظمى من أولياء الأمور.

٢- امتحان الثانوية العامة هيكون ورقي والتصحيح إلكتروني.. وهيكون بابل شيت مثل العام الماضي والطلاب يعرفوه من قبل.

٣- أجلنا الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي أسبوعين حتى يكون لديهم مساحة للتحضير.. نحن أمامنا شهرين من الآن على الامتحانات.

٤- الجداول كلها دلوقتي في أيادي الطلاب ولا اعتراض عليها.

٥- في عام ٢٠١٨ وزارة التربية والتعليم هي التي عملت فكرة الأوبن بوك وده لأن نوعية الأسئلة الجديدة تحتاج إلى الفهم وليس الحفظ.

٦- الحوار كله كان السنة الماضية بجهاز التابلت ولم نقم بطباعة كتب خلال السنوات الماضية وأي كتاب من الخارج من الممكن أن يكون منسوخا.

٧- ممكن يكون شكل امتحان بس جواه ملازم.

٨- السنة اللي فاتت لقينا طلاب عاملين بيت محفورة في الكتاب علشان يخبوا فيه الموبايل كان في كثير من اللجان ودا أخل بتكافؤ الفرص.

٩- الفكرة في الأوبن بوك هى وجود مصادر تغنيك عن الحفظ.

١٠-التابلت استغلت السنوات الماضية في الغش.

١١- هذا العام سنعطي المصادر اللي محتاجنها في الامتحان في كراسة المفاهيم لأن إحنا مش عايزين الطالب يحفظ.

١٢- الكتيب من ٥ إلى ١٠ صفحات على حسب المادة.. يحصل عليه الطالب داخل اللجنة.

١٣- التعليم لا يدار بالسوشيال ميديا.. الضغط مرفوض من الهاشتجات وقرارات وزارة التربية والتعليم نهائية.

١٤- التابلت عليه الكتب الرقمية والمحتوى الرقمي.. وكل ما يحدث هو شوشرة علشان الطلاب يدخلوا بالملازم والموبايل وكل هذا مرفوض.

١٥- الطلاب الذين يمكلون هادف نبيل هتتأذي.. اللي عامل الهاشتجات خطته في الغش باظت.

١٦- الأوبن بوك مصدر مفتوح اللي تحدده وزارة التعليم وليس الممتحن.

١٧- الموضوع منتهي فيه كتيب لكل المواد ومسئول عنه المركز القومي للامتحانات اللي هيحط الأسئلة.

١٨- بالنسبة للتشعيب جزء من عملية تطوير التعليم.. وبما إن في خطة في الإسراع بتطوير المناهج.. هنأجل التشعيب حتى وصول المناهج الجديدة للمرحلة الثانوية وده هيكون خلال سنة أو سنتين من دلوقتي.. لذلك تم تأجيل تطبيقه على المناهج القديمة.