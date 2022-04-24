الأحد 24 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على 4 أشخاص فى مكان اختفاء قارب سياحى مفقود شمال اليابان

سواحل هوكايدو شمال
سواحل هوكايدو شمال اليابان

تم العثور على ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالقرب من موقع اختفاء القارب السياحي KAZU 1 الذي فقد قبالة سواحل هوكايدو شمال اليابان.

ولم تذكر هيئة البث اليابانية NHK التي نقلت الخبر، أي معلومات عن الحالة الصحية للأشخاص في الوقت الحالي.

وأرسل قارب KAZU 1 السياحي إشارة غرق بعد ظهر يوم السبت، وبعد ذلك انقطع الاتصال بالقارب، الذي كان يقل على متنه 24 راكبا، بينهم طفلان، بالإضافة إلى القبطان ومساعده.

ولم تتمكن مروحية وسفن حرس السواحل التي وصلت إلى مكان الحادث من العثور على القارب، وما زالت عملية البحث جارية. كما يشارك في البحث أفراد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، قطع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا رحلة عمل إلى جنوب غرب البلاد وعاد بشكل عاجل إلى طوكيو لمتابعة تطورات الحادث.

 

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وائل لطفي

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