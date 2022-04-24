احتشاد لبنانيين حول ميناء طرابلس بالتزامن مع غرق زورق هجرة غير شرعية

أفادت وكالة رويترز، بأن عدد من الجماهير احتشدوا حول ميناء طرابلس، مع منتصف الليل.

وبدأ المحتشدون في التعبير عن غضبهم بسبب وفاة عدد من المهاجرين على الزورق الغارق، كما شوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدًا عن الساحل باتجاه المدينة.

وقال وزير النقل علي حمي لـ"رويترز"، إن طفلا لقي حتفه لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق قارب قبالة سواحل مدينة طرابلس الساحلية بشمال لبنان يوم السبت.

وقال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على "تويتر" إنه كان هناك حوالي 60 شخصًا على متنها ، وقال إنه أرسل أكثر من عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف حامي: "ما زلنا نبحث عن بقية من كانوا على متن القارب ومن بينهم لبنانيون وسوريون".

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كان يتابع غرق قارب يقل ركابا غادر بشكل غير قانوني من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.

فيما دفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى تجربة الرحلة البحرية الخطيرة إلى أوروبا على زوارق صغيرة.

يذكر أن طرابلس هي ثاني مدينة في لبنان وهي أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط ​​، وفقًا لبرنامج هابيتات التابع للأمم المتحدة.

وقال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على تويتر إنه كان هناك حوالي 60 شخصًا على متنها ، وقال إنه أرسل أكثر من عشر سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

فيما عاد أول زورق للجيش اللبناني، منذ قليل، وعلى متنه 30 مهاجرًا سوريا على الأقل تم إنقاذهم من الزورق الغارقة قبالة ميناء طرابلس.

وأفادت مصادر لبنانية، أن المركب الذي غرق في المياه اللبنانية كان على متنه حوالي 60 مهاجرًا سوريًا.

وتمكن الجيش اللبناني، من إنقاذ معظم ركاب الزورق الغارق قبالة طرابلس، كما يجري العمل على إنقاذ المتبقين.