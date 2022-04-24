غرق زورق يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل طرابلس اللبنانى

لقيت طفلة مصرعها نتيجة غرق زورق بميناء طرابلس يقل مهاجرين غير شرعيين، مساء السبت قبالة ساحل طرابلس اللبناني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أنه لازال 27 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين.

من جانبه أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية، وفاة فتاة وإنقاذ أكثر من 40 في حادث غرق زورق قبالة طرابلس.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ ركاب الزورق الذي تعرض للغرق وعلى متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس البحري شمالي لبنان.

وأكد ميقاتي أنه تابع موضوع غرق الزورق، مؤكدا أنه انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون التابعة لمنطقة طرابلس.

وأوضح أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لانقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق مركب على متنه 60 شخصا بالقرب من ميناء طرابلس شمالي العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه الصليب الأحمر 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس لإنقاذ ركاب المركب.

من جهته أكد الصليب الأحمر اللبناني توجيه 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس شمالي لبنان عقب غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، وذلك وفق قناة "لبنان 24".

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني من ناحيتها في بيان لها أن الزورق الذي غرق قبالة ميناء طرابلس انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.