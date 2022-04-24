الاحتفال باليوم العالمي للأرض الأبرز.. نشاط وزارة البيئة في أسبوع

شهدت وزارة البيئة العديد الأحداث المهمة والأنشطة، خلال الأسبوع الماضي.

احتفلت وزارة البيئة بمركز زوار محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة باليوم العالمي للأرض الثاني والخمسون لعام 2022، والذي يعقد هذا العام تحت شعار "استثمر فى كوكبنا" للتأكيد على أن البيئة هي فرصة حقيقة للجمي،ع وأن التنمية لا تتعارض مع حماية البيئة بل تعززها من أجل حياة أفضل للجميع على كوكب الأرض.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعدد من السفراء والإعلاميين، بالإضافة إلى ممثلي المستثمرين في قطاع السياحة البيئية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، سلسلة اجتماعاتهما لمناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27"، بحضور ممثلي وزارات المالية والبيئة والتعاون الدولي.

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قدمت وزيرة البيئة، خلال ندوة بعنوان "الطريق إلى COP 27 ودور الشباب"، والتي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، مثالاً على تطبيق مفهوم الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعة داخل المحميات الطبيعية، حيث تمتلك مصر 30 محمية طبيعية في مصر.

وجرى الترويج لعدد ١٣ محمية منها من خلال حملة ايكو ايجيبت التى تهدف إلى التعريف بهذه المحميات الطبيعية والترويح لها ولأنشطتها، كما تم دمج المجتمع المحلي في هذه المحميات كمحميات جنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأصبحوا جزء من عملية الحماية لهذه المحميات، كما تم تنفيذ العديد من الانشطة بتلك المحميات مثل محمية وادي دجلة ووادي الريان ورأس محمد.

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بيان نوتر المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية وعماد غالي رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك لبحث أهداف مؤتمر المناخ، وبحث أوجه التعاون المختلفة مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

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أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر، بإلزام وزارة البيئة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩، بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

https://www.dostor.org/4062661