السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد القيامة المجيد

السفير محمد الملا
السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا

شارك السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا، مساء اليوم السبت، في قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية العذراء مريم في العاصمة النمساوية فيينا.

وشارك في القداس القنصل العام باسم طه والمستشارة الثقافية الدكتورة علا عبد الجواد ونخبة من قيادات النادي المصري في فيينا وأبناء الجالية المصرية في النمسا.

وتضمن القداس تهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة العيد إلى أقباط مصر في الخارج.

وحرص السفير الملا على الالتقاء بالأقباط ونقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بمناسبة العيد، وحضر القداس عدد كبير من أقباط النمسا ورأس الصلاة كهنة الكاتدرائية.

فيينا عيد القيامة المجيد سفير مصر في فيينا النمسا

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