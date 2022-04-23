إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة إثر اصطدام دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة للحاق بموعد الافطار في منزلهم بطريق طبهار الفيوم.

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث اصطدام دراجتين ناريتين ببعضهما بطريق الفيوم طبهار عند عزبة المعلم إبراهيم.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.