السيطرة على حريق ورشة نجارة بشبين القناطر

شب حريق داخل ورشة نجارة بمنطقة وسط البلد بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بورشة نجارة بمنطقة وسط البلد بدائرة المركز، ملك "حمادة النجار".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارتى إطفاء لإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.