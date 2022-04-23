السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: نظام العلاقات الدولية يمر بمرحلة تحول عميق

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام العلاقات الدولية يمر بمرحلة تحول عميق، مؤكدة أن دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) أصبحت بالفعل نواة عالم متعدد الأقطاب.

وقالت زاخاروفا، في حوار مع روسيا اليوم الإخبارية "من المهم أن دول بريكس، وكذلك العديد من الدول الأخرى، تركز على تنميتها الذاتية والتعاون الدولي البناء"، لافتة إلى أن الغالبية العظمى من الدول لا تستسلم لمحاولات إقناعها بفرض عقوبات على روسيا، أو على الأقل توجيه انتقادات صريحة لنا.

وأضافت أن روسيا ستواصل العمل في الساحة الدولية لتعزيز مبادئ المساواة السيادية بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتعاون على أساس توازن المصالح، ولتحقيق هذا سنواصل التعاون بنشاط مع من يشاركنا الأفكار من دول "بريكس"، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وأصدقاء وشركاء آخرين.

وأوضحت أن الدول التي اختارت نظامًا متعدد الأقطاب تحظى بفرصة للحفاظ على هويتها ووضع سياسات تقوم على مصالح شعوبها، مشيرة إلى أن نظام العلاقات الدولية يمر بمرحلة تحول عميق، وأن العالم أحادي القطب كان شيئًا من الماضي قبل فترة طويلة من الأحداث في أوكرانيا.

وأكدت أن مراكز قوة جديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تلعب دورًا بارزًا بشكل متزايد في صياغة الأجندة العالمية، وتبدي الاستعداد للدفاع عن مصالحها، وتطالب باحترام مسار التنمية الخاص بها.

موسكو الخارجية الروسية روسيا

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وائل لطفي

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