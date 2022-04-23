السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مذبحة الوراق».. تطورات جديدة في واقعة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه

اطلاق نار
اطلاق نار

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تطورات جديدة في جريمة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه، حيث اتهم الأب 3 من أبنائه بتحريض شقيقهم المتهم الرئيسي على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهم على الميراث. 

وأفادت التحريات بأن الأب لديه 9 أبناء 7 رجال وبنتين وحدثت بينهم خلافات حول الميراث وملكية شقق المنزل الذي يقيمون به بعدما طلب منهم والدهم مساعدة شقيقهم الأصغر في بناء شقة لإتمام زواجه إلا أنهم رفضوا وحدثت بينهم خلافات انتهت بإحضار أحدهم بندقية ألية واستغل تواجد 3 من أشقائه في شقة والدهم بالطابق الأرضي وأطلق عليهم النيران ما أدى لمقتل 2 وإصابة الثالث. 

كان أنهى موظف حياة شقيقيه رميا بالرصاص عقب مشاجرة بينهم بسبب الميراث وفر هاربا بمنطقة الوراق.

التحريات التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية آلية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فماتا في الحال.

وانتقلت قوة أمنية وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم

وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق جهود ملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه السبعة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على ٣ من أشقائه النيران فقتل اثنين منهما وأصاب الثالث وفر هاربا. 

جريمة قتل موظف بالسكة الحديد شقيقيه الميراث الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«مذبحة الوراق».. تطورات جديدة في واقعة قتل موظف بالسكك الحديدية لشقيقيه

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