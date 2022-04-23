السبت 23 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: ضبط 13 ألفا و615 شخصًا مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السعودية، اليوم السبت، ضبط 13 ألفا و615 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة، وترحيل 11 ألفا و647 مخالفا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية/واس/ - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 14 وحتى 20 من أبريل الجاري، أسفرت عن ضبط 13615 مخالفاً، منهم 8752 مخالفًا لنظام الإقامة، و 3197 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1666 مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 106 أشخاص، كما تم ضبط 49 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 13 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 90756 وافداً مخالفًا، منهم 86413 رجلاً، و4343 امرأة، فيما تمت إحالة 79078 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2171 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11647 مخالفًا.

وحذرت الوزارة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
 

السعودية أنظمة الإقامة والعمل وكالة الأنباء السعودية وكالة الأنباء السعودية واس وزارة الداخلية السعودية

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