وزير الري: تأهيل 5 آلاف كيلومتر من الترع بالوادي والدلتا

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أعمال التأهيل للترع المتعبة حققت العديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٩٥١ كيلومتر بمختلف محافظات الوادى والدلتا، من أعلاها ٥١٥ كيلومتر بمحافظة قنا و٥٠٦ كيلومترات بمحافظة المنيا و٤٧٨ كيلومتر بمحافظة بنى سويف و٣٤٠ كيلومتر بمحافظة سوهاج و٣٢٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية و٣١٥ كيلومتر بمحافظة الشرقية و٣١١ كيلومتر بمحافظة الدقهلية و٢٨٩ كيلومتر بمحافظة كفر الشيخ و٢٦٨ كيلومتر بمحافظة الإسكندرية و٢٥٥ كيلومتر بمحافظة المنوفية.

وأضاف عبد العاطي أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠٦٦ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٨١ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر.

وأوضح أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.