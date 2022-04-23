إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عنه إصابة 14 شخصًا.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو ١٣٠، ما أسفر عنه أصابة 14 شخصًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين بالكشف الطبي على المصابين أن إصابتهم تراوحت ما بين كدمات وخدوش، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة لهم داخل مستشفى أسوان الجامعي.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإزالة أثار الحادث من الطريق لتيسر الحركة المرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.