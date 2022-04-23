السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عنه إصابة 14 شخصًا.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو ١٣٠، ما أسفر عنه أصابة 14 شخصًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتبين بالكشف الطبي على المصابين أن إصابتهم تراوحت ما بين كدمات وخدوش، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة لهم داخل مستشفى أسوان الجامعي.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإزالة أثار الحادث من الطريق لتيسر الحركة المرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

ميكروباص انقلاب سيارة أسوان سيارات الإسعاف حادث انقلاب ميكروباص الفحوصات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-4-2022

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات قبل احتفالات عيد الفطر

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

ريهام سعيد بإطلالة أنيقة

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 23 أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس