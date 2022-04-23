السبت 23 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يجد حلا لدفع ثمن الغاز الروسى بعملة غربية دون انتهاك العقوبات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضة الأوروبية، إن شركات دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل، إن هناك حلًا مقترحًا لإكمال مدفوعات الغاز وبما لا ينتهك العقوبات التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمرسوم الروسي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب بمدفوعات  بالروبل مقابل إمدادات الغاز للغرب، قال المتحدث "لقد قمنا بتحليل دقيق للمرسوم الجديد ونجري اتصالات مع السطات في الدول الأعضاء وشركات الطاقة المعنية".

وقال الاتحاد الأوروبي في وثيقة "الأسئلة المتكررة" إن "شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطلب من نظيرتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة السابقة قبل تبنى الرسوم، بمعنى إيداع المبالغ المطلوبة باليورو أو الدولار".

ووفقًا لوثيقة "الأسئلة المتكررة"، فإن المرسوم الروسي الصادر يوم 31 مارس: "لا يستبعد عملية دفع تتوافق مع الإجراءات المقيدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي".

عقوبات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الاوروبي الاتحاد روسي عقوبات الغاز الروسي ثمن الغاز الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل توشكى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 21.. السيسي لمرسي والشاطر في تسجيل صوتي: إحنا أحرص الناس على استقرار مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-4-2022

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات قبل احتفالات عيد الفطر

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

ريهام سعيد بإطلالة أنيقة

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 23 أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مستقبل ائتلاف حكومة بينيت ينهار أمام صلابة حراس المسجد الأقصى.. والأسباب؟

صفاء النجار

البحث عن الله على طريقة شاروخان

محمد المعتصم

صناع الضحك السنة دى

سمر عادل

الاحتياطى الأجنبى فى مصر

ماجد حبته

كلام وأرقام فى الاقتصاد

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا بعيون مصرية

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

مدحت بشاى

الاختيار.. وقوانا الناعمة

صور

مباراة الأهلى والرجاء

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس