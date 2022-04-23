الصين تفند تصريحات مسؤول أمريكى حول القضية الأوكرانية

فنّدت الصين ، تصريحات أحد المسؤولين الأمريكيين بأن على الصين أن تتعلم الدروس الصحيحة من الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك عدم القدرة على فصل الولايات المتحدة عن حلفائها.

و حسبما أفادتت وكالة أنباء "فرانس برسد" الأخبارية الفرنسية ، قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي: "إن موقف الصين من القضية الأوكرانية علني، وعادل، وموضوعي ولا شك فيه، وعلى العكس من ذلك، فإن الولايات المتحدة هي من تملك سجلًا سيئًا حول قضايا ذات صلة".

وأضاف تشاو : "ننصح الولايات المتحدة بأن تنظر في المرآة، وأن تُدير شؤونها الخاصة بشكل صحيح قبل أن تُشير بأصابع الاتهام واللوم على الآخرين".

وقال "تشاو"، إن تصريحات ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية عبارة عن كليشيهات محضة، ومجرد خدعة قديمة لتشويه سمعة الصين والافتراء عليها.

وأكد المتحدث أن الوقائع أثبتت أن الصين هي دولة بانية للسلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي.