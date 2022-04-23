أسعار واردات القمح فى كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى لها منذ 13 عاما

أظهرت البيانات الأخيرة، أن أسعار واردات القمح في كوريا الجنوبية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في مارس منذ 13 عامًا بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، واختناق سلاسل التوريد العالمية، مما فرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وبلغت أسعار وارات البلاد من القمح للطن الواحد 402 دولارًا أمريكيًا في الشهر الماضي، وذلك بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر السابق له، وهي أعلى زيادة لها منذ ديسمبر 2008، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية ومصادر صناعية.

ويُعزى الارتفاع الكبير في أسعار واردات القمح إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد العالمية.

و قال مراقبو السوق، إن كوريا الجنوبية تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي لتغذية الحيوانات، لكن الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب.

و في مارس، استوردت كوريا الجنوبية 429 ألف طن من القمح بقيمة قدرها 172.5 مليون دولار.

و كان سعر استيراد طن القمح من الولايات المتحدة هو الأعلى عند 475 دولارًا، وتليها كندا بـ 452 دولارًا وأستراليا بـ 360 دولارًا.

وقال محللون، إن هناك مخاوف من أن تؤدي القفزة في تكاليف استيراد القمح إلى ارتفاع الأسعار المحلية للأغذية المعتمدة على القمح وتكاليف تناول الطعام خارج المنزل.

و بالإضافة إلى ذلك، أعرب المحللون عن قلقهم من أن أسعار استيراد القمح من المرجح أن ترتفع أكثر في المستقبل بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا واختناق سلاسل التوريد العالمية.

ونمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 4.1% على أساس سنوي في مارس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، متجاوزة حاجز 4% لأول مرة منذ ديسمبر 2011.