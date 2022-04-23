السبت 23 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا ترجح إمكانية فتح ممر للهروب من ماريوبول اليوم السبت

إيرينا فيريشوك
إيرينا فيريشوك

أعربت السلطات الأوكرانية عن أملها في إمكانية فتح ممر هروب اليوم السبت للسماح بإجلاء المواطنين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.
 

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك على موقع فيسبوك في وقت متأخر من مساء الجمعة "هناك إمكانية أن نتمكن من فتح ممر إنساني من ماريوبول".
 

وحددت فيريشوك مركزا للتسوق في شمال المدينة يؤدي مباشرة إلى أحد طرق الخروج من المدينة، كنقطة للالتقاء صباح اليوم السبت.
 

وأكدت أن ممرات الهروب من المدينة فشلت في العديد من المرات، مشيرة إلى أنها تفهم مدى صعوبة الأمر بالنسبة للمواطنين.
 

وأضافت فيريشوك "لكنكم وأنا يجب أن نحاول أي عدد من المرات حتى ينجح الأمر".

 

 وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفاً أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.


وأضاف زيلينسكي - في كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد الهجوم على دول أخرى.


وقالت كندا الجمعة إنها زودت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا في مواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.


كما قدّم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الشكر إلى المملكة المتحدة على عزمها إعادة فتح سفارتها في كييف مرة أخرى.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن زيلينسكي قوله، في كلمة له منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بريطانيا ستكون الدولة الحادية والعشرين التي تستأنف بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية.


وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن في وقت سابق عن أن السفارة البريطانية في أوكرانيا ستُعيد عملها في العاصمة كييف الأسبوع المقبل، مضيفاً أن لندن وحلفاءها "لن يراقبوا بشكل سلبي بينما يواصل بوتين هذا الهجوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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