ورقة مسربة تكشف كواليس اختيار أماكن وشخصيات مسلسل «راجعين يا هوى»

يعد مسلسل "راجعين يا هوى" من بطولة النجم خالد النبوي، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد سلامة، من الأعمال الفنية التى دائمًا ما يكون خلفها الكثير من الكواليس والتفاصيل الدقيقة التي تسبق خروج العمل على الشاشة، وحتى قبل بداية تصوير المشاهد، مثل اختيار الممثلين الذين من المقرر أن يجسدوا العمل الفنى والمشاركين فيه، إضافة إلى اختيار الأماكن والملابس وغيرها من التفاصيل الدقيقة.

"راجعين يا هوى" من بين تلك المسلسلات حتى تم تسريب ورقة عمل أو مسودة للعمل من جانب بعض المشاركين فيه تناولت تفاصيل دقيقة للعمل قبل بدء التحضير له والملحوظات المهمة من جانب الكاتب.

حوت الورقة فى بدايتها رسمة لرأس شخص مكتوب على يمينها عربية فول مدمس والجانب الأيسر "عربية جابر"، كما ضمت الورقة أيضا تحديد الإحساس باللوكيشن وهو موقع التصوير بأن يكون حنينا ودافئا لأن المسلسل كذلك، وناشدت بالمحافظة على الإيقاع ألا يكون بطيئا ولا سريع مهما حصل لابد من المحافظة على الإيقاع.

كما حوت الورقة على التنبية على هوية الشخصيات داخل اللوكيشن والتركيز على الريأكشن، والتنبيه على عدم لبس اللون الأسود فى المسلسل، واللوكيشن لازم يترسم بشكل جيد، وأن بليغ وطارق وجابر هم نفس الشخصيات مع اختلاف الزمن، ولابد أن تكون مشاهد ولاء وطارق كلها حركة.

كراسة المخرج محمد سلامة

ومن بين التعليمات داخل الورقة المسربة التركيز على أماكن القاهرة القديمة “عايزين تطلع شكلها سياحى حلو، كما ننوه على وجود أصل بليغ عن طريق إظهار المكان الذي جاء منه، ولابد أن يحتوى كل مشهد فى العمل على الطابع المصري، ولابد أن يكون بليغ شخصية حلوة وجدعة ومرحة، وعلاقته بطارق وولاء علاقة صغيرة، أي بليغ لازم يكون زي العيال في التعامل معاهم".

وتضمنت أيضا مشاهد ولاء وطارق لازم تكون مهمة، والتركيز على قصص الحب والرومانسية في المشاهد وهى طارق وولاء وبليغ وماجى وبليغ وفريدة وجابر وصفية.

يشار إلى أن مسلسل "راجعين يا هوا" قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة كوكبة من النجوم بجانب النجم خالد النبوي، منهم الفنانة اللبنانية نور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وإسلام إبراهيم، والفنان القدير أحمد بدير.