العائدون الحلقة 21.. «الخلايا النائمة» منهج تنظيم داعش الإرهابي

مفاجآت عديدة شهدتها الحلقة 21 من مسلسل العائدون، إذ تمكن الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة من الوصول للقناص المعروف عالميًا باسم الصقر ومواجهته قبل تنفيذه عملية اغتيال خلال تواجده في إحدى الدول الأوروبية.

وتضمنت أحداث الحلقة 21 حديث دار بين محمود عبد المغني الذي يقوم بدور أحد رجال المخابرات العامة، وتأكيده على أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم منهج الخلايا النائمة، قائلا: “يجب أن تتحد كل الدول العربية مع مصر لمواجهة الخلايا النائمة التي يستخدمها داعش لإحداث الفوضى في البلاد”.

وخلال الحلقة السابقة تلقى الضابط عمر تعليمات من الضابط نبيل بالتحرك بعد أن وصلت له معلومة أن قناص داعش "صقر" جاء للبلد الموجود بها عمر ونادين، لتنفيذ مهمة تخريبية يصنع بها فوضى في هذه البلد ليغطي على دخول عناصر داعش قبل انتقالهم لمصر وأماكن أخرى.

وبدأ عمر بالفعل التحرك وقابل الضابط المصري هناك هشام وطلب منه مراقبة المخابئ التابعة لجماعة إيزاك لأنه الشخص الوحيد الذي يمكن أن يلجأ له كمال أقطاي لي هذه المهمة.

كما ذهب عمر لمقابلة ضابط الاتصال بالجهاز التابع لهذه البلد لكي يتعاونوا سويا، لكنه لم يصدق كلام عمر، وقال له نحن لن ندخل في حربكم وإيزاك دبلوماسي محترم لدولة علاقتنا بها جيدة جدا.

فرد عليه الضابط عمر أننا نعرف نأخذ حقنا كيف ومتي وأين ولا نحتاج لأحد.

فأنهى ضابط الاتصال المقابلة وقال له "على فكرة مافيش قناص بيصيب من مسافة ألف ونص متر" فرد عليه عمر قائلا «عندنا في بيصيب من ٣ الآف متر».

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومسلسل العائدون مأخوذ من ملفات المخابرات العامة التي توضح العمليات السرية للأمن المصري وتصديه للمؤامرات والمخططات الإرهابية التي تهدف لإخلال الأمن في مصر، وتقسيم المنطقة العربية وانتشار التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج.