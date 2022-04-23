محافظ الوادي الجديد يشارك عمال شرق العوينات الإفطار الرمضاني

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في حفل الإفطار الجماعي الذي ضم العاملين بالوحدة المحلية والوحدات الخدمية (الإسعاف - الشرطة) والمشروعات الزراعية بمنطقة شرق العوينات.

وعقب الإفطار، عقد المحافظ لقاءََ مع العاملين لبحث مطالبهم وشكواهم، موجهًا لهم الشكر والتقدير لجهودهم في تطوير القطاع الزراعي ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

كما وجه ببحث إنشاء وحدة صحية لخدمة العاملين والمستثمرين بالمنطقة وزيادة عدد ساعات ضخ مياه الشرب.