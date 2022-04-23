السبت 23 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك عمال شرق العوينات الإفطار الرمضاني

صورة من الإفطار المجمع
صورة من الإفطار المجمع بمنطقة شرق العوينات

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في حفل الإفطار الجماعي الذي ضم العاملين بالوحدة المحلية والوحدات الخدمية (الإسعاف - الشرطة) والمشروعات الزراعية بمنطقة شرق العوينات.

وعقب الإفطار، عقد المحافظ لقاءََ مع العاملين لبحث مطالبهم وشكواهم، موجهًا لهم الشكر والتقدير لجهودهم في تطوير القطاع الزراعي ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

كما وجه ببحث إنشاء وحدة صحية لخدمة العاملين والمستثمرين بالمنطقة وزيادة عدد ساعات ضخ مياه الشرب.

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محافظ الوادي الجديد حفل الإفطار الجماعي العاملين بالوحدة المحلية المشروعات الزراعية شرق العوينات إنشاء وحدة صحية لخدمة العاملين وزيادة عدد ساعات ضخ مياة الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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