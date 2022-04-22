الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 8 أطنان لحوم فاسدة فى الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

قررت النيابة العامة بالجيزة، التحفظ على ضبط 8.2 أطنان من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط 8.2 أطنان لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل بها حروق تجميد تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة "المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية" بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة التحفظ 8 2 أطنان اللحوم غير صالحة للأستخدام الآدمي تحريات المباحث

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وائل لطفي

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