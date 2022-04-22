ندوة «عطر الأحباب» عن الشاعر والمسرحي محمود نسيم.. 24 أبريل

تقام ندوة للشاعر محمود نسيم ضمن فعاليات ليالي "عطر الأحباب" التي تنظمها وزارة الثقافة خلال أيام شهر رمضان، وذلك في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في الحادية عشرة مساء، 23 رمضان.

يذكر أن محمود نسيم ولد في 3 مارس 1955 في ميت محسن، ميت غمر، والدته هي السيدة غصون الورد عبد الله ووالده السيد الجوهري خريج مدرسة المعلمين بطنطا كان أستاذاً للغة العربية، ثم عمل مديراً لعدد غير محدود من المدارس كان عاشقاً لأمير الشعراء أحمد شوقي، فورث "نسيم" من والده ذات التأثر، كان نسيم هو الولد الأصغر والثامن وشبه الوحيد لوالديه الذين أنجباه على كِبَر.

درس محمود نسيم الإعدادية في مدرسة (حلمية الزيتون) والثانوية في مدرسة (ابن خلدون)، وكان يهوى القراءة ويطمح أن يكون شاعراً خلافاً لأقرانه. كان يافعاً نشطاً في العمل التطوعي فقد شارك في قوات الدفاع المدني إبان حرب أكتوبر 1973، وبعيد إنتهاء الحرب وفي عام 1974 تطوع في أعطاء دروس مجانية لتلاميذ المدارس في مقر الأتحاد الأشتراكي، أنتمى الكاتب إلى صفوف حزب العمال الشيوعي المصري في بداياته، تعرف خلال مسيرته الثقافية إلى مجموعة من أنشط الكتاب والأدباء.

وساهم معهم بتأسيس مجلة أضاءة 1977، التي نشرت له أول ديوان شعر «السماء وقوس البحر» عام 1983، ضمن كتاب شعري أصدرته تحت عنوان «كتاب أضاءة» عام 1983. قال عنه المخرج المسرحي عزت زين- متذكرا حادث حريق بني سويف في 2005- «أنجز محمود نسيم الكثير لفرق الأقاليم ونوادي المسرح والمؤتمرات المسرحية وقت المحنة، وقت أن كان التصدي للمسئولية محفوفا بالمخاطر، وعلى المستوى الشخصي كان يتألم لفقدان زملاء وأصدقاء اعزاء سواء في الحريق أو بالاستبعاد واحتمالية الإدانة».

أصدر محمود نسيم دواوينه الشعرية قبل أن يتجه للمسرح وإلى أبحاثه الأكاديمية، نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات المصرية، وشارك في أغلب المهرجانات العربية والمحلية، كما ترجمت بعض قصائده إلى الإنجليزية. توفي الشاعر في 21 أبريل 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا ودُفن في مسقط رأسه.