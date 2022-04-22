الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعاون تونسي ألماني في البحوث العلمية والحفريات والمتاحف

وزيرة الشؤون الثقافية
وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي

أكدت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، أهمية التعاون التونسي الألماني في مجال البحوث العلمية الاركيولوجية التي تعود إلى عقود من الزمن ومتواصلة إلى اليوم في العديد من المواقع الأثرية التونسية، إلى جانب التعاون في مجال الحفريات والمتاحف.
وأشادت وزيرة الثقافة التونسية - خلال لقاء جمعها اليوم مع السفير الألماني في تونس بيتر بروغل - بالتعاون مع المعهد الألماني للتراث، مثمنة دور قطاع التراث كقاطرة للتنمية المستدامة وخلق الثروات.
وناقشت الوزيرة التونسية إمكانية الاسراع بإتمام إنجاز قاعة "كنوز شمتو" بالمتحف الوطني التونسي بباردو، إلى جانب مناقشة تعزيز الحضور الألماني في مهرجان قرطاج الدولي وأيام قرطاج السينمائية وفي مجال الصناعات الثقافية الإبداعية المختلفة.

تونس البحوث العلمية تونسي ألماني الثقافة التونسية

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