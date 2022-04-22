الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس نادي الشرقية يزور أطفال واقعة «الأتوبيس المطرود» ويدعوهم للإفطار

نائب رئيس نادى الشرقية
نائب رئيس نادى الشرقية فى الزيارة

توجه العميد أحمد زردق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، إلى ملجأ الأيتام لإرضاء الأطفال وجبر خاطرهم بعد واقعة طرد الأتوبيس الخاص بهم من النادي وقت الإفطار.

وأكد «زردق» أن زيارته للملجأ جاءت من منطلق شعوره بأنه أب وصديق لأطفال وشباب الملجأ، لافتا إلى أن نادي الشرقية لن يتوان عن تقديم أي خدمة للأطفال.

واصطحب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي الأطفال والشباب لتناول الإفطار في أحد المطاعم الكبرى بمدينة الزقازيق.

من جانبهم، أعرب نزلاء الدار والمشرفين عن سعادتهم بزيارة العميد أحمد زردق، التي لاقت استحسان الجميع، متوجهين بالشكر لما قام به نائب رئيس النادي لترضيتهم.

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