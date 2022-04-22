الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان» تكشف أسباب دعم قادة أوروبا لماكرون في الانتخابات الفرنسية

ماكرون ولوبان
ماكرون ولوبان

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على دعم قادة ألمانيا وإسبانيا والبرتغال علنًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر أن تنطلق يوم الأحد، ودعوا الناخبين الفرنسيين إلى دعم «الحرية والديمقراطية وأوروبا أقوى» في إشارة منهم لازمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن ما عبر عنه قادة أوروبا كان تدخل غير عادي للغاية في انتخابات بلد آخر.

وكان قادة ألمانيا وإسبانيا والبرتغال المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسا وزراء أسبانيا والبرتغال بيدرو سانشيز وأنطونيو كوستا قد عبروا في عمود رأي في صحيفة لوموند الفرنسية اليومية الرائدة إن "تصويت فرنسا في الجولة الثانية لا يعد بالنسبة لنا انتخابات مثل أي انتخابات أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنهم لم يذكروا ماكرون أو منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بالاسم، فقد قال المستشار الألماني من يسار الوسط ورؤساء الوزراء الإسباني والبرتغالي إنهم "يأملون" أن تفوز الرؤية الحالية لـ "فرنسا وأوروبا والعالم".

وأكدت الصحيفة أن كلمات قادة أوروبا كانت تشير إلى دعمهم الصريح لماكرون ورؤيته الأوروبية.

وتابعت أن القادة لا يرغبون في فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان المتشككة في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها تتخلف عن ماكرون قبل يومين من التصويت الحاسم.

وأوضحت أن عدم رغبة قادة اوروبا في فوز لوبان يأتي على الرغم من تخليها عن تعهدها في الانتخابات السابقة بالتخلي عن اليورو ومغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن الكثير من برنامجها الانتخابي الحالي يعني كسر قواعد الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، كما يقول الخبراء، مما يؤدي إلى «فريكست في كل شيء في فرنسا فيما عدا الاسم».

وحول عن قرار بريطانيا بمغادرة الكتلة الأوروبية، قال القادة الثلاثة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «عطل سلاسل النقل والإمداد البريطانية، وتسبب في انهيار تجارتها الخارجية وشهدت معدلات التضخم أعلى بشكل عام مما كانت عليه في منطقة اليورو».

وكتبوا أن أولئك الموجودين في المملكة المتحدة الذين كان من المفترض أن يكونوا «أول المستفيدين من مغادرة الاتحاد الأوروبي - العمال والشباب والضعفاء - هم أولئك الذين عانوا في نهاية المطاف أكثر من غيرهم».

وقال متحدث باسم التجمع الوطني (التجمع الوطني) لوبان إن التدخلات الخارجية في الانتخابات نادرًا ما يرحب بها الناخبون أو تكون فعالة، مضيفة أن هناك حكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي تشاركها رؤيتها لـ«تحالف الدول ذات السيادة».

الانتخابات اوروبا الاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون أنطونيو كوستا الانتخابات الفرنسية مارين لوبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

محافظ أسيوط يفتتح وحدة أبحاث العيون وأعمال التطوير بمستشفى الرمد

«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائى لكورونا بعد تجاوز نسب التطعيم 55%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالى

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى