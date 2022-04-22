«الشباب والرياضة» تنفذ أول نماذج محاكاة الحياة السياسية

تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة فعاليات أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب المصري" بمشاركة 596 شابا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية الفائزين في الانتخابات التي أجرتها الوزارة إليكترونياً، والمُعينين من قِبل وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى ضوء نهج وزارة الشباب والرياضة نحو تطوير مختلف البرامج والمشروعات المُقدمة للنشء والشباب، ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتقام فعاليات نموذج محاكاة مجلس النواب المصري خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الجاري بدار الهيئة الهندسية، ويتضمن اليوم الأول جلسة تعريفية توضح الضوابط ومدونة السلوك البرلماني، وكيفية الترشح لهيئة المكتب والانضمام لعضوية اللجان النوعية، وذلك بحضور المسشاريين القانونيين لوزير الشباب والرياضة وهم المستشار طارق أبو زيد، والمستشار محمد دياب، والمستشار ضياء الدرجلي، والمستشار عبد الرحمن سعيد، ومحمود فوزى، ويعقب الجلسة عقد لقاء حواري حول برلمان الشباب بمشاركة النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب.

وفي اليوم الثاني من الفعاليات، تُجرى انتخابات هيئة مكتب البرلمان "الرئيس - الوكيلين"، وتشكيل هيئة مكتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر"، وكذا التدريب على جلسة دور الانعقاد الأول تحت إشراف كامل من السادة المستشاريين القانونيين لوزير الشباب والرياضة ومسئولي الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.

وتُختتم الفعاليات بعقد جلسة دور الانعقاد الأول بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمشاهدة ما يقدمه أعضاء برلمان الشباب من أداء ومناقشات وحالة الحوار حول مختلف الملفات في افتتاح الجلسة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب المصرى، وبعد ختام اللقاء، تعقد الوزارة ندوة توعوية بالتعاون مع مؤسسة "بهية" للتوعية بسرطان الثدي، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة.

وقال وزير الشباب والرياضة :"نولي أهمية كبيرة ببرامج التثقيف السياسي للشباب، وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجهها البلاد، ونعمل من خلال باقة من المشروعات والبرامج على تنمية المهارات وبناء قدرات الشباب؛ تحقيقاً لاستراتيجية ورؤية الوزارة فى هذا الشأن"، مشيراً إلى أن برلماني الطلائع والشباب يأتيان في مقدمة برامج التثقيف والإعداد السياسي للنشء والشباب، وتكوين الشخصية الإيجابية الوطنية المُدركة للقضايا المجتمعية المختلفة، وآلية مواجهتها.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن نموذج محاكاة مجلس النواب المصري بمشاركة أعضاء برلمان الشباب يعد بداية نحو عقد العديد من نماذج المحاكاة خلال الفترة المقبلة منها "مجلس الوزراء، المحليات، مجلس الشيوخ، مجلس المحافظين، مجلس تنفيذي المحافظة"، وذلك للتعمق بشكل أكبر في الحياة السياسية المصرية، مؤكداً ثقته في أعضاء برلمان الشباب في تقديم أداء برلماني متميز خلال نموذج محاكاة مجلس النواب.