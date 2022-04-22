روسيا: القضاء على كتيبة عسكرية أوكرانية وإسقاط 7 طائرات مسيرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية «إيجور كوناشينكوف» أن الجيش الروسي أطلق عددا من صواريخ «كاليبر» عالية الدقة نجحت بالقضاء على كتيبة كاملة من الجيش الأوكراني قرب محطة «ميليوراتيفنوي».

وقال «كوناشينكوف» خلال إحاطة إعلامية، اليوم: «لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي دونباس وخيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ من طراز «توشكا أو التكتيكي»، موضحا أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منظومة دفاع صاروخية من طراز «إس 300» في منطقة «نوفوسيولكا» بواسطة صواريخ عالية الدقة.

وأضاف «كوناشينكوف»: «قامت القوات الجوية الروسية كذلك باستهداف 4 مواقع قيادة عسكرية و4 منشآت لتخزين الوقود و51 هدفا عسكريا تابعا للجيش الأوكراني والقوات القومية المتطرفة آزوف»، مؤكدا أن القوات الجوية الروسية قضت على نحو 80 مسلحا من التشكيلات المسلحة الأوكرانية المختلفة، بالإضافة إلى عشرات المركبات العسكرية.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الروسية، اليوم، أن القوات الصاروخية والمدفعية دمرت 9 مستودعات للوقود و37 مركز قيادة للجيش الأوكراني خلال الليلة الماضية.



وقال: «أنجزت القوات الصاروخية والمدفعية 1285 مهمة إطلاق نار خلال الليل دمرت فيها 9 مستودعات وقود و37 مركز قيادة وقصفت 1221 معقلا وأماكن ارتكاز القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو».

وأضاف: «خلال الليل، قامت صواريخ محمولة جوًا عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية بشن غارات على ثلاث منشآت عسكرية أوكرانية تم تدمير نظام صاروخي أوكراني مضاد للطائرات من طراز «إس -300» بالقرب من منطقة نوفوسيولكا وفي منطقة ألكسندروفكا تم تدمير مركز القيادة ومنطقة ارتكاز القوى البشرية والإمدادات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحييد ما يصل إلى 80 مقاتلا ومعهم 23 وحدة من المركبات والمدرعات».