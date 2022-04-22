«تضامن البحر الأحمر» تعلن بدء التقديم لموسم الحج

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بدء التقديم لموسم الحج لعام 1443 هجريًا، خلال الفترة من 21 حتى 28 من شهر أبريل الجاري.

وتضمنت أهم الضوابط خلال هذا العام، أن يكون المتقدم لم يحج من قبل، وأن يكون مسجلًا بأحد الجمعيات عند تقديم الطلب ومسددًا للاشتراك السنوي، وألا يزيد عمره في 12 مايو المقبل عن 65 عاما، على ألا يسمح باصطحاب الأطفال دون 18 سنة سواء بمرافق أو دون، على أن يتم اختيار أعضاء الجمعيات الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، من خلال القرعة التي سيتم إجراؤها إلكترونيا وفقا للضوابط والشروط المقررة هذا العام، لتحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار.

يذكر أن حصة وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام، 3 آلاف تأشيرة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتخفيض تأشيرات الحج نتيجة الظروف الراهنة، والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.