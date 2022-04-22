مصرع مواطنة متأثرة بإصابتها فى حريق منزل بـ«حرس الوطنى» فى بنها

لقيت ربة منزل مصرعها، صباح اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بحروق نتيجة حريق اندلع في منزل بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، يوم الإثنين الماضي.

وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، لها بمستشفى شبين الكوم التعليمي والذي نقلت له المصابة قبل وفاتها.

كانت منطقة الحرس الوطني شهدت يوم الإثنين الماضي، إصابة 3 أشخاص في حريق شب في منزل مكوّن من أرضي و3 طوابق، بسبب ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران في المنزل ومخزن للإسفنج ومستلزمات التنجيد.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا يفيد نشوب حريق هائل في بورشة "منجد" أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها، ورجحت المعاينة الأولية، أن السبب ماس كهربائي.